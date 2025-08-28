GPIAAF defende "revisão urgente" do regulamento sobre operação de meios aéreos

por Inês Martins - Antena 1

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O organismo que investiga acidentes aéreos aponta "lacunas" ao regulamento sobre a operação de meios aéreos no combate aos incêndios.

O organismo defende a "revisão urgente" do documento e uma ação mais efetiva do regulador na supervisão e formação de pilotos.

As recomendações constam do relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).
