GPIAAF defende "revisão urgente" do regulamento sobre operação de meios aéreos
Foto: Nuno Veiga - Lusa
O organismo que investiga acidentes aéreos aponta "lacunas" ao regulamento sobre a operação de meios aéreos no combate aos incêndios.
O organismo defende a "revisão urgente" do documento e uma ação mais efetiva do regulador na supervisão e formação de pilotos.
As recomendações constam do relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).