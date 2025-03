Granada de mão encontrada em Benfica recolhida por unidade de inativação de explosivos

Segundo a porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, a granada de mão defensiva foi encontrada "junto a um canteiro, no meio de arbustos".Outra fonte do Cometlis revelou que o alerta para o incidente correu às 15h37, após uma chamada a alertar para um "objeto suspeito", e a equipa ativada para o local confirmou tratar-se de uma granada "em mau estado de conservação".A polícia montou um perímetro de segurança no local da descoberta, e a porta-voz do Cometlis, entretanto, disse à Lusa que a granada "foi recolhida pela equipa de inativação de explosivos".