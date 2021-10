Grande afluência à "Casa Aberta" em Lojas do Cidadão

A modalidade "Casa Aberta" para entrega e renovação do cartão de cidadão e do passaporte começou hoje em nove Lojas do Cidadão. Neste e durante oito sábados, estes espaços vão estar abertos até às dez da noite para ajudar a recuperar algum do tempo perdido com a pandemia.