Grande Entrevista ao CEO da Tekever. Empresa portuguesa tornou-se referência na indústria dos drones

Guerra na Ucrânia originou viragem na dimensão da empresa

No âmbito da guerra, a Tekever tem de “constantemente adaptar” o que faz à “mudança operacional no terreno”.

“Será impensável não termos um robot à nossa volta”

Ricardo Mendes foi o convidado da Grande Entrevista da RTP, com o jornalista Vítor Gonçalves, esta quarta-feira. O fundador e CEO da Tekever trabalha na tecnologia dos drones há 25 anos.A Tekever começou por ser uma pequena companhia defundada por jovens engenheiros saídos do Instituto Superior Técnico. Hoje, é a empresa tecnológica com sede em Portugal mais valiosa de sempre.“Nós eramos miúdos muito ambiciosos. Tínhamos uma visão muito grande”, disse Ricardo Mendes sobre o início da empresa que fundou em conjunto com outros ex-estudantes do IST.“Queríamos construir a partir de Portugal (…) algo com uma escala mundial”, afirmou, explicando que“E cruzámo-nos com esta área dos sistemas autónomos”, referiu. “Tivemos um período de desenvolvimento bastante intensivo da tecnologia [dos drones] entre 2009 até hoje”.“Este setor era muito dominado pela área da defesa em 2009. Mais tarde apareceu o mercado de massas, de consumo. Nós hoje podemos ir a uma loja e comprar um pequeno drone por 100 euros, ou até menos do que isso”.“Vindos do mundo do, aquilo que para nós era muito evidente era que, tal como o nosso computador”, disse o CEO.Os fundadores da empresa foram, assim, para o mercado “não focados na venda de equipamento, mas oferecendo todo um serviço que inclui os equipamentos”, dando ao cliente “o resultado final que ele quer”.O primeiro grande cliente foi a Agência Europeia da Segurança Marítima. O segundo foi o ministério britânico do Interior. Ainda hoje a Tekever trabalha para ambos a fazer vigilância marítima.Faz, para o Governo britânico, vigilância no Canal da Mancha no âmbito da crise migratória., afirmou Ricardo Mendes.Quando se inicia a invasão da Ucrânia, “a Tekever já era uma empresa que dominava este mercado a nível europeu”, explicou o CEO, mas tornaram-se “mais visíveis do grande público nesse período”.“Nós não trabalhávamos especialmente na área da defesa. Tínhamos alguns projetos, mas não era o nosso forte. Nunca tínhamos estado num conflito de guerra e os nossos sistemas não estavam preparados para operar” nesse cenário, contou na Grande Entrevista.Acabaram por ser contactados por vários governos, nomeadamente o britânico, que lhes pediu que“Nós não vendemos ao Governo ucraniano. Nós vendemos sempre a instituições, nacionais ou internacionais (…) mas depois a interação operacional é obviamente com as forças militares ucranianas”, detalhou., pois “tinham sido otimizados ao longo de vários anos” para funcionar noutros setores e missões, contou Ricardo Mendes.Os drones agora “estão preparados para fazer um grande conjunto de missões”, nomeadamente em terra, onde realizam “missões de grande alcance e longa duração”,Nessas missões, os aparelhos são usados para que as forças ucranianas percebam as movimentações e passem essa informação em tempo real para a tomada de decisões.O fundador da Tekever explicou ainda que os sistemas estão preparados para que, em caso de abate ou captura, “nenhuma informação relevante possa ser recolhida”.Questionado sobre se venderiam drones “ao lado mau da guerra”, Ricardo Mendes respondeu que a Tekever tem “um conjunto de valores extremamente forte” que “está acima do negócio”.O CEO defendeu ainda que a robótica “vai ser tão transversal como a Internet”.considerou.Sobre a Inteligência Artificial, afirmou que, como com qualquer tecnologia, “temos de criar as condições seguras da sua existência”.Ricardo Mendes falou ainda sobre o projeto ARX da Tekever, que quer combinar uma vigilância de grande área e altitude em que os drones ficam muitas horas no ar com uma vigilância “fina, precisa”, nomeadamente que capture áudio e não apenas imagem.