Grande Entrevista. Exoneração da Santa Casa foi uma surpresa para Ana Jorge

Numa primeira reunião, a 12 de abril, Ana Jorge disse ter ficado com a convicção de que se manteria como provedora da Santa Casa.explicou Ana Jorge, acrescentando que a uma pergunta da ministra do Trabalho disse não estar nos seus planos levar a cabo despedimentos.“Eu disse-lhe que não pensava despedir ninguém”., argumentou Ana Jorge. “Não é habitual mas não posso contestar”.“O que me perguntou é se eu queria pôr o lugar à disposição (…) ou se não e tinha de ser exonerada e tinha o despacho pronto até à seis da tarde”, continuou.Segundo Ana Jorge, pediu tempo para pensar na resposta. “Também tenho de falar com os meus colegas de mesa. Nós somos uma equipa”.Questionada sobre a possibilidade de vir a processar judicialmente a ministra por esta decisão, a antiga provedora da Santa Casa assegurou que não estava a “pensar nisso” e que não vê a exoneração como um “saneamento político”., comentou ainda.No despacho é de exoneração é acusada de atuações gravemente negligente que afetaram a gestão da Santa Casa. Ana Jorge diz que “isso não é verdade”.Quanto às acusações de ter danado a instituição, Ana Jorge negou ter afetado “a gestão da Santa Casa”. Admitiu então que, quando assumiu funções, teve uma “surpresa muito grave”., apontou.