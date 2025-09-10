Grande Entrevista. Ministro promete reforma do Estado sem cortar postos de trabalho

“Um empresário português perde um quarto do ano com o peso da burocracia”.

"A nossa interpretação da Reforma do Estado é ter um Estado que ponha o cidadão e as empresas no centro da preocupação pública. Essa é a nossa interpretação (…). Não é despedir pessoas, não é reinventar o Estado, não é implodir o Estado”.

“O Estado deve promover a atividade dos cidadãos e das empresas e não ser uma barreira, um estorvo a esse desenvolvimento”.

"Reforma profunda"

Gonçalo Matias explicou que “numa segunda fase” será feito um “levantamento completo e exaustivo, entidade a entidade, em todos os ministérios”.





Isto significa que “nós vamos olhar para cada entidade dos diversos ministérios, e aqui estamos a falar de administração direta e indireta (…) e vamos perceber o que é que fazem, quantas colaboradores têm, que serviços que prestam ao cidadão, com que eficiência prestam esses serviços, qual é o tempo de espera para a prestação desses serviços, onde é que estão os estrangulamentos da prestação desses serviços”, afirmou o ministro adjunto e da Reforma do Estado.

Para o ministro da Reforma do Estado, tão importante como conhecer a situação dos funcionários públicos é “saber a eficiência dos serviços públicos”. “É importante saber a eficiência dos serviços públicos, porque eu estou preocupado com o serviço que estamos a prestar às pessoas, eu estou preocupado em garantir que as pessoas têm boa educação, têm boa saúde, que têm bom atendimento público, que não veem os seus projetos bloqueados”, afirmou Gonçalo Matias.

No entanto, o ministro da Reforma do Estado admite que existem “dificuldades de atendimento” no serviço público e que afirma que é necessário “melhorar o atendimento” aos cidadãos.





“O meu objetivo é entregar no final do meu mandato um serviço muito mais eficiente do que encontrei", declarou.

Simplificar e digitalizar





“O que pode haver é uma necessidade de reorganização da alocação dos trabalhadores da Administração Pública”, explicou. “Há trabalho qualificado muito repetitivo. Estão a ver papéis. Vai acabar”.





"Vamos simplificar, vamos digitalizar, vamos utilizar Inteligência Artificial que permite acelerar esses processos [burocráticos], rever esses processos”.

Desburocratização dos serviços públicos

Sobre quando é que o país terá os resultado destas medidas de desburocratização, o ministro afirma que se “começam a ver de forma imediata” e que há “medidas que já estão a ser implementadas”, como na Educação.







Em declarações na Grande Entrevista da RTP 3, o ministro Adjunto e da Reforma do Estado deixou claro que o Governo pretende extinguir funções repetitivas e que vai utilizar a inteligência artificial para otimizar o desempenho de várias atividades.



“As pessoas hoje estão a desempenhar tarefas de baixo valor acrescentado, toda a gente o reconhece, as pessoas podem passar a desempenhar tarefas de muito maior valor acrescentado”. Apesar do envelhecimento da população portuguesa, nomeadamente na administração pública, o ministro disse acreditar que é possível reconverter as funções dessas pessoas para tarefas que nunca desempenharam.



“Claro que sim, tenho esse otimismo, acho que é possível trabalhar com as pessoas, acho que é possível fazer a valorização dessas pessoas através da formação”, respondeu Gonçalo Matias, questionado pelo jornalista Vítor Gonçalves.





E adiantou, que o Governo vai lançar” um Pacto para as Competências Digitais para os trabalhadores da administração pública e para a população em geral”, uma vez que considerou necessário preparar a população, sobretudo a mais envelhecida, para a grande digitalização dos serviços públicos que está em marcha.





“O ganho para a Economia não é cortar salários. Não há necessidade de despedimentos na Função Pública”, repetiu, sem esquecer que é necessário "atrair talento e jovens para Administração Pública”.

