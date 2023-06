Grande Reportagem Antena 1: Heróis do Rio

Nas margens do rio Orinoco, vida e morte correm na mesma direção. Por falta de recursos as comunidades indígenas que vivem ao longo de um dos maiores rios da América do Sul, não conseguem deslocar-se em busca de cuidados de saúde.

O Projeto Salva-Vidas foi criado pela Cruz Vermelha Colombiana e Alemã com apoio financeiro da ECHO (Direção Geral de Ajuda Humanitária e Proteção Civil da União Europeia), com vista a fazer chegar barcos-hospitais às comunidades indígenas ribeirinhas da Colômbia e da Venezuela.