6.735. Este é o número de timorenses que entrou em Portugal no último ano, 2022, de acordo com dados apurados pela Antena 1 junto do SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No ano anterior, foram menos de 400. Do mais de 6 mil que entraram em Portugal, permanecem ainda 1716 timorenses. Muitos chegaram nos últimos 6 meses e foram duplamente enganados: por agências, em Timor, e por máfias já instaladas em Portugal."A Promessa", é uma Grande Reportagem Antena1 de Rita Colaço, que pode ver brevemente em Língua Gestual Portuguesa aqui