Gratidão, solidariedade e esperança. A mensagem de Natal de António Costa

. Assim começou a mensagem de Natal do primeiro-ministro aos portugueses, a quem quis deixar uma mensagem de “gratidão, de solidariedade e de esperança”.“E por issoe a adotar os comportamentos que, como sabemos, são decisivos para salvar vidas”, apelou António Costa.O primeiro-ministro agradeceu em particular aos prestadores de assistência, como funcionários de lares ou militares das Forças Armadas, assim como à comunidade científica e aos professores, “que nunca abandonaram os seus alunos”, mesmo quando as escolas encerraram.Mas o, “que dia e noite dão o seu melhor para tratar quem está doente, tantas vezes com sacrifício de folgas, tempo de descanso e contacto com a sua própria família”.O chefe do Governo português quis ainda deixar uma palavra de solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos devido à Covid-19. A quem tem neste momento familiares doentes, António Costa deseja uma rápida recuperação.“E um abraço fraterno e caloroso a todas as famílias, porque nenhuma se pôde juntar como habitualmente, e na casa de todos nós este Natal teve de ser celebrado de forma diferente”.O líder. “Tenho bem consciência da dureza de muitas das medidas que tivemos de tomar ao longo deste ano, limitando liberdades, proibindo atividades ou adiando projetos de vida, para defender a saúde pública, conter a transmissão do vírus, garantir capacidade de resposta dos serviços de saúde, salvar vidas”, declarou.Destacando a “consciência do impacto profundo destas medidas na vida de todos nós”, o primeiro-ministro explica que “o Governo tem procurado responder da melhor forma, com equilíbrio e bom senso”, a esta crise pandémica.. Mas não regateámos, nem regatearemos esforços, com os nossos recursos e junto da União Europeia, para combater a pandemia e aliviar o sofrimento dos portugueses”, garantiu.A última mensagem de António Costa foi de “esperança”. “Aproxima-se um ano novo. Depois de amanhã tem início o processo de vacinação contra a Covid-19, que mesmo sendo um processo faseado e prolongado no tempo, nos dá renovada confiança que, graças à ciência, é mesmo possível debelar esta pandemia”, frisou.Para superar iniciar uma recuperação sustentada,, afiançou o primeiro-ministro, acrescentando que foi definida “uma visão estratégica para o futuro de Portugal e dispomos agora dos meios para a concretizar”.“É pois com gratidão, solidariedade e esperança que. Posso assegurar-vos que, neste tempo tão duro e exigente, é para mim uma enorme honra poder aqui estar ao vosso serviço. Ao serviço de Portugal”, concluiu o PM na sua mensagem de Natal.