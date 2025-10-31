Grávida morre após ser enviada para casa. Aberto inquérito interno no Amadora-Sintra

(em atualização)





A notícia foi avançada pela CNN Portugal e, posteriormente, confirmada pela RTP.



Horas depois de ter sido mandada para casa, a grávida de nacionalidade guineense deu entrada na urgência do hospital Amadora-Sintra em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer após o bebé nascer.



A ULS Hospital Amadora-Sintra disse à RTP que está a recolher dados sobre o que aconteceu e a avaliar a situação.





Em comunicado, esclareceu que a mulher deu entrada no Serviço de Urgência de Obstetrícia desta ULS, pelas 1h50, em "situação de paragem cardiorrespiratória".



"Após a entrada no serviço foi realizada de imediato uma cesariana de emergência, tendo o bebé nascido às 01h56", adianta a unidade de saúde, acrescentando que o bebé está "neste momento sob vigilância médica, com prognóstico muito reservado".





A grávida, no dia 29 de outubro de 2025, "dirigiu-se assintomática a este ULS para uma consulta rotina, durante a qual foi identificada com hipertensão ligeira". E após "a realização de vários exames complementares de diagnóstico, teve alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação".



O hospital abriu, esta sexta-feira, um inquérito interno "para apurar todas as circunstâncias associadas ao ocorrido".





