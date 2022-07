Grávida perde bebé. Hospital de Abrantes abriu inquérito

A urgência obstétrica de Abrantes tem falta de médicos e a mulher, com uma gravidez de risco, acabou por fazer 100 quilómetros para ir a Santarém.



Quando chegou às urgências foi diagnosticada a morte do feto.



Responsáveis da autarquia de Vila de Rei garantem que a grávida tinha estado dois dias antes no hospital de Abrantes e não tinha sido atendida.