Grávida que perdeu bebé sem dinheiro para pagar transporte

Foto: António Antunes - RTP

Na primeira chamada para a Linha SNS24 a mulher, de 38 anos, terá sido encaminhada para a urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Respondeu que não tinha dinheiro para essa deslocação e, sem lhe ter sido dada alternativa, desligou o telefone.



Contactou depois o 112 e foi atendida pelo INEM.



Foram chamados os bombeiros e a viatura médica de emergência do Barreiro e foi transportada para Cascais, a 60 quilómetros de distância.



O Hospital Garcia de Orta tinha as urgências obstétricas encerradas.



A mulher chegou ao Hospital de Cascais já com o feto morto.