País
Greve afeta várias empresas de autocarros espalhadas pelo país
Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1
Barreiro, Bragança, Coimbra, Nazaré, Portalegre e Sintra são os concelhos atingidos pelo impacto da paralisação. Em várias ruas do Barreiro, a Antena 1 encontrou filas nas paragens onde passam carreiras da Carris Metropolitana e dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB).
Na zona do Seixalinho, no Barreiro, a Avenida Bocage é um exemplo do impacto da greve.
Cleide espera há quase 30 minutos e já viu passar três autocarros da Carris Metropolitana que vinham do Montijo "muito cheios, não tem condições para entrar". Já depois das 7h20, acabou por conseguir apanhar ao fim de mais uma tentativa. Nesta paragem, chegou a haver uma fila de com cerca de 20 pessoas. Muitas acabaram por ir a pé para o terminal fluvial e de comboios do Barreiro, ou apanharam um TVDE.