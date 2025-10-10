Greve afeta várias empresas de autocarros espalhadas pelo país

Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Barreiro, Bragança, Coimbra, Nazaré, Portalegre e Sintra são os concelhos atingidos pelo impacto da paralisação. Em várias ruas do Barreiro, a Antena 1 encontrou filas nas paragens onde passam carreiras da Carris Metropolitana e dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB).