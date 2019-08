Greve. Antram e Sindicato discutem serviços mínimos

Lusa26 Ago, 2019, 06:37 / atualizado em 26 Ago, 2019, 07:29 | País

O SNMMP entregou um novo pré-aviso de greve para o período compreendido entre os dias 7 e 22 de setembro, desta vez ao trabalho extraordinário e aos fins de semana.



O encontro entre o sindicato e associação patronal realiza-se ao início da tarde na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, que tem mediado o conflito laboral.



Os representantes dos trabalhadores e os das empresas deverão apresentar as respetivas propostas para os serviços mínimos que consideram adequados à greve prevista para setembro.



Caso não haja entendimento entre as partes, terá de ser o Governo a definir os serviços mínimos.



Ministro espera fim do conflito



Mas o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, já manifestou a convicção de que "há cada vez mais condições" para que a greve dos motoristas não se concretize.A greve dos motoristas de matérias perigosas, que levou o Governo a adotar medidas excecionais para assegurar o abastecimento de combustível, terminou no dia 18, ao fim de sete dias de protesto, depois de o SNMMP a ter desconvocado.O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, que iniciou a paralisação com o SNMMP, desvinculou-se da greve ao quarto dia e vai regressar às negociações com a associação empresarial a 12 de setembro.