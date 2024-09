A greve conta com serviços mínimos e vai abranger duas horas no turno da manhã e duas no turno da tarde.

É o que explica à Antena1, Lúcia Leite, a presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, que convocou esta paralisação e garante que a greve só será suspensa quando o governo quiser negociar.





Lúcia Leite diz que se trata de uma greve convocada para fazer pressão social, sem prejudicar os serviços mais críticos.