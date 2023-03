Greve CP. Mais de 44 comboios suprimidos este domingo

Os maquinistas estão contra a última proposta de aumentos salariais de 51 euros, que representa uma progressão perto de 4%.



A falha nos serviços de hoje foi de 14%.



As ligações regionais foram as mais afetadas. Segundo a Comboios de Portugal mais duas dezenas não circularam.



Em Lisboa foram suprimidos treze urbanos, no Porto sete.