Greve da Administração Local pode afetar escolas e recolha de lixo

A greve, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), abrange sobretudo os assistentes operacionais das escolas, no dia em que decorrem tradicionalmente os desfiles de Carnaval escolares, e os trabalhadores da higiene urbana, tanto os que iniciaram os turnos antes das 00h00 desta sexta-feira como aqueles cujos horários de trabalho terminem após as 24h00.



A manifestação, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), afeto à CGTP, decorre a partir das 14h30, com concentração na Praça da Figueira e caminhada até ao Ministério das Finanças, em Lisboa.



Em simultâneo com esta greve decorre o terceiro dia de uma outra convocada pela Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), para reivindicar uma resposta aos problemas dos trabalhadores das carreiras gerais da função pública, e que hoje é dirigida também aos assistentes operacionais.