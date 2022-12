Greve de professores fecha várias escolas

A paralisação, por tempo indeterminado, foi convocada pelo S.T.O.P. - Sindicato de Todos os Professores e Profissionais de Educação.





A greve acontece numa altura em que o Governo está em negociações com os sindicatos.

O S.T.O.P. contesta as propostas de alteração aos concursos e a descentralização de competências, no sector da educação, para as autarquias.Exige também a contabilização do tempo de serviço e a possibilidade de reforma depois de 36 anos de serviço sem qualquer penalização.