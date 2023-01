Greve de professores por distrito arranca hoje e engrossa protestos em curso

Depois do primeiro dia em Lisboa, a paralisação prossegue em Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, terminando no Porto no dia 8 de fevereiro.Dois dias depois da manifestação em Lisboa, no sábado, convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), que juntou milhares de pessoas,Os professores contestam algumas propostas do Ministério da Educação na negociação da revisão do regime de mobilidade e recrutamento de pessoal docente, e reivindicam soluções para problemas mais antigos, relacionados com a carreira docente, condições de trabalho e salariais.convocada pelo STOP, que se iniciou em 9 de dezembro de 2022 e vai manter-se, pelo menos, até ao final do mês de janeiro; e uma

O Ministério da Educação convocou para os dias 18 e 20 a terceira ronda negocial sobre a revisão do regime de recrutamento e mobilidade de pessoal docente. Com encontro marcado para sexta-feira, a Fenprof pediu a marcação de uma única reunião com todos os sindicatos.



Proposta para ronda negocial: vinculação

O Ministério da Educação está disponível para vincular professores ao cabo de três contratos, apurou a RTP junto de fonte do Governo. Passaria assim a vigorar o mesmo tempo necessário para vinculação na restante Administração Pública.



Esta é uma das propostas que o Executivo vai levar para a mesa das negociações com os sindicatos de docentes, na semana que agora se inicia.



O Executivo leva três propostas concretas para a mesa das negociações, segundo fonte do Governo ouvida pela RTP. A novidade está na vinculação.



Por outro lado, a tutela quer ir mais longe na proposta de reconfiguração dos quadros de zona pedagógica. Ou seja, diminuir o tamanho das áreas em que os professores se têm de deslocar para dar aulas.

Mário Nogueira destacou ainda as linhas vermelhas para as negociações. Entrevistado na RTP, Mário Nogueira diz que ainda não recebeu proposta concreta do Governo para a ronda negocial marcada para dia 20 de janeiro, já esta semana. Os sindicatos não receberam ainda resposta sobre o pedido de uma mesa negocial única que junte todos os sindicatos com o Governo.Mário Nogueira destacou ainda as linhas vermelhas para as negociações.