Greve decretada pelo S.TO.P. Só uma escola encerrou esta segunda-feira

Não houve aulas na escola básico 2,3 de Azeitão...



A greve do STOP começou esta segunda-feira e continua até dia 29, data prevista para a votação final da proposta de Orçamento do Estado, sendo que a paralisação visa contestar, justamente, as opções do próximo Orçamento.



Para dia 29 está também prevista uma concentração de professores em frente à Assembleia da República.