Greve do INEM em setembro mantém-se "para já". Governo convoca serviços mínimos

A greve de setembro dos técnicos de emergência pré-hospitalar vai manter-se para já, anunciou hoje o presidente do sindicato, depois de uma reunião entre o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O presidente do STEPH, Rui Lázaro, admitiu, no entanto, uma aproximação entre as posições do sindicato e as do Governo e do INEM.





o dirigente sindical afirmou que o Executivo e o instituto "tiveram oportunidade de se aproximar" das reivindicações dos trabalhadores.







O sindicato deverá receber nos próximos dias uma contraproposta, que será posteriormente analisada. Sindicato admite desconvocar greve A reunião teve como objetivo encontrar uma solução para as reivindicações que estão na origem da paralisação, tais como o recuo na entrega de 56 ambulâncias aos hospitais e a transformação das viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV) em veículos ligeiros.



O sindicato já tinha admitido a possibilidade de desconvocar a greve caso o Governo recuasse nestas duas medidas.



Para já, Rui Lázaro confirmou que as duas datas de greve se mantêm. No final de uma reunião que durou várias horas,das reivindicações dos trabalhadores.O sindicato deverá receber nos próximos dias uma contraproposta, que será posteriormente analisada.A reunião teve como objetivo encontrar uma solução para as reivindicações que estão na origem da paralisação, tais como o recuo na entrega de 56 ambulâncias aos hospitais e a transformação das viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV) em veículos ligeiros.O sindicato já tinha admitido aPara já, Rui Lázaro confirmou que as duas datas de greve se mantêm.

Ministra da Saúde garante serviços mínimos

Depois da reunião sem acordo, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu que vão "avançar de imediato com a marcação de serviços mínimos".





Partilhou ainda que a reunião foi "muito construtiva" e reforçou que tanto o Governo quanto o INEM "continuarão a manter o diálogo até ao último segundo".













Com Lusa