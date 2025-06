O INEM vai abrir um inquérito disciplinar a uma técnica de emergência pré hospitalar e a um médico do mesmo centro de orientação de Coimbra.

Segundo a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS), tiveram um comportamento negligente na ativação de meios de socorro para um homem de 53 anos que morreu de enfarte agudo do miocárdio, durante a greve dos técnicos do INEM, em novembro do ano passado.



A IGAS entende que a morte poderia ter sido evitada, mas o Ministério rejeita associar esta morte à greve.