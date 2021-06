Greve do metropolitano fecha estações

Os passageiros do Metro de Lisboa vão ter de encontrar uma alternativa de transporte esta manhã. É dia de greve no metropolitano, que implica o encerramento de todas as estações. O serviço só deve ser retomado por volta das 10h15. Na estação do Campo Grande, a repórter Cláudia Godinho confirmou a paragem total do metro, devido a esta greve.