Greve do SEF afeta aeroportos nacionais

“Todas as propostas que os diferentes sindicatos fizeram foram garantidas”, disse José Luís Carneiro aos jornalistas esta segunda-feira, esclarecendo que “nenhum inspetor terá perdas salariais” e que serão colocados nos locais de origem ou de acordo com a lista de preferência, no âmbito da reestruturação do SEF.O ministro apelou, por isso, aos agentes do SEF que “reponderem a greve”.