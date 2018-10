Greve dos enfermeiros continua após falta de contraproposta do Governo

No seguimento da reunião com o Ministério da Saúde, José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SEP), confirma que “não há nenhuma contraproposta, nenhuma evolução da posição em relação ao que temos em mão”.



“Não se compreende como é que chegamos hoje aqui, após dois dias de greve, após a afirmação por parte do Governo que as reivindicações são justas e tenhamos uma mão cheia de nada,” comentou face à falta de contraproposta do Governo.



José Carlos Martins garante a continuação da greve nacional dos enfermeiros e que será marcada uma próxima reunião com o Ministério da Saúde “no mais curto espaço de tempo”.



“Os enfermeiros têm razões acrescidas, porque o que temos feito não é suficiente, para no decurso da semana que vem aderirmos massivamente à greve e obtermos uma grande participação na manifestação nacional de dia 19”, disse o presidente do SEP.



O protesto começou esta quarta-feira e o segundo dia, quinta-feira, contou com uma adesão de 72 por cento em todo o país, de acordo com a Lusa.



A greve dos enfermeiros decorre entre 10 e 19 de outubro. Os enfermeiros exigem que seja apresentada uma nova proposta negocial da carreira de enfermagem.