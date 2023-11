Foto: António Cotrim - Lusa

As consultas e os blocos operatórios foram os serviços mais afetados. Em causa está o que consideram ser falta de disponibilidade do Ministério para iniciar um processo negocial.



Para amanhã está agendada uma reunião com o secretário de Estado da Saúde.



A vice-presidente do sindicato explica quais os pontos da agenda. Um deles prende-se com questões salariais.