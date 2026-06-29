Greve dos operadores de telecomunicações de emergência não compromete o socorro, garante Sinfap

Greve dos operadores de telecomunicações de emergência não compromete o socorro, garante Sinfap

Os operadores de telecomunicações de emergência exigem a criação de uma carreira própria, mas garantem que o socorro às populações não fica em causa com a paragem deles porque os serviços mínimos estão garantidos.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Chawy - Unsplash

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Alexandre Carvalho, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta Ambiente e Proteção Civil, explica quais vão ser os efeitos mais visíveis da greve.
O Governo já mostrou disponibilidade para negociar com os operadores, mas apesar disso o sindicato achou que a luta dos operadores de telecomunicações de emergência devia ser visível por serem fundamentais ao sistema de socorro.

Estes profissionais também exigem o regresso dos comandos distritais de operações de socorro.
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