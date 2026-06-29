Greve dos operadores de telecomunicações de emergência não compromete o socorro, garante Sinfap

O Governo já mostrou disponibilidade para negociar com os operadores, mas apesar disso o sindicato achou que a luta dos operadores de telecomunicações de emergência devia ser visível por serem fundamentais ao sistema de socorro.

Alexandre Carvalho, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta Ambiente e Proteção Civil, explica quais vão ser os efeitos mais visíveis da greve.Estes profissionais também exigem o regresso dos comandos distritais de operações de socorro.