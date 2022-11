Greve dos professores com adesão a rondar os 90%

"Os níveis de adesão estão muito próximos dos da greve anterior, ou seja, na ordem dos 90 por cento. Há muitas escolas fechadas de norte a sul do país e outras estão abertas, mas não estão a decorrer aulas por falta de professores", disse à Lusa João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE).

Exigem a valorização da carreira docente, o combate à precariedade e a necessidade de rejuvenescer o setor.

A paralisação foi convocada por sete estruturas sindicais e acontece no dia em que o ministro da Educação é ouvido no Parlamento sobre o Orçamento do Estado para 2023.



A Federação Nacional de Educação (FNE) apelou à criação de estímulos para atrair professores para zonas mais desfavorecidas ou com falta de profissionais, à conclusão do processo de recuperação do tempo congelado e ao respeito pelos limites do tempo de trabalho, além da substituição do atual modelo de avaliação de desempenho.A FNE junta-se a esta greve, mas não à manifestação em Lisboa. Em entrevista à RTP, Maria João Cardoso explica que Federação Nacional de Educação decidiu pela “ação de proximidade no terreno, com as escolas, com os professores e com os diretores”.Por sua vez, o SINDEP justificou o uso da "legítima arma da greve" na expectativa de que leve o Ministério da Educação a "voltar à mesa para uma verdadeira negociação e não para um mero `faz de conta que negociamos`".As várias estruturas sindicais associadas aos professores e educadores escolheram o dia de hoje para fazer coincidir a greve nacional com a intervenção do ministro da Educação, João Costa, na Assembleia da República, em defesa da proposta orçamental para o setor no próximo ano.

