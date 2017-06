Greve dos professores pode obrigar a serviços mínimos

O primeiro-ministro garantiu, no entanto, que espera alcançar um entendimento com os sindicatos, que permita a desconvocação do protesto.



A questão da greve dos professores que, a concretizar-se, coincidirá com a época de exames foi o tema de abertura da entrevista que António Costa concedeu àquele canal televisivo.



"Até essa data, tenho esperança de que seja possível evitar que essa greve se mantenha. Se a greve se mantiver, a lei prevê que haja serviços mínimos - e é isso que o Governo naturalmente acionará", declarou, não abrindo assim a possibilidade de haver alteração da data dos exames.



"Não vejo nenhuma razão para que não haja um entendimento que poupe às famílias e aos estudantes essa greve", disse.