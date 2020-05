Greve dos trabalhadores dos CTT arranca com adesão de 92% em Lisboa

", disse o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), Victor Narciso, aos cerca de 40 trabalhadores dos CTT que estavam concentrados nas traseiras da Estação de Cabo Ruivo, em Lisboa.O dirigente sindical explicou que esta percentagem inicial diz respeito apenas a esta central dos CTT, a única a funcionar nas últimas horas, e ao turno para tratamento e transporte.Victor Narciso sublinhou que era necessário "recuar uns bons anos" para encontrar "uma adesão (a uma greve dos funcionários dos CTT) com esta percentagem", considerando que "é um bom sinal para a luta" pelas reivindicações dos trabalhadores.O sindicalista realçou que em greves anteriores a percentagem de adesão esteve entre 50% e 60%, mas mostrou-se convicto de que a adesão no resto do país será muito maior desta vez." para os restantes postos dos CTT.





A greve vai decorrer até sábado e abrange os trabalhadores dos CTT Expresso e dos CTT -- Correios de Portugal.Esta paralisação engloba a rede de distribuição postal (carteiros) e a rede de atendimento (lojas CTT), porém não contempla a rede de postos de Correio explorados por parceiros dos CTT, nem os agentes que prestam serviços de pagamento PayShop.





Razões da paralisação







De acordo com o sindicato, os trabalhadores não aceitam a proposta de atribuição de um cartão de refeição como forma de pagamento do subsídio de alimentação, substituindo, assim, o pagamento no vencimento mensal por transferência bancária, como tem sido feito até ao momento.Victor Narciso realçou que esta proposta foi a gota de água e que esta greve engloba também todas as outras reivindicações dos trabalhadores., explicou.O sindicato também apresentou um segundo pré-aviso de greve para 12 de junho.





Presentes os dirigentes sindicais de topo e deputados







Os dirigentes da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, e da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), Isabel Camarinha, também estiveram presentes no arranque da greve.", referiu a secretária-geral da CGTP.Os deputados do PCP Bruno Dias e do BE Isabel Pires também se juntaram a estes trabalhadores para marcar o início do protesto.Já





CTT divulgam alternativas







Os CTT alertaram que, "".Segundo a empresa, a decisão de passar a pagar o subsídio de alimentação através de um cartão de refeição aos colaboradores que ainda não tinham optado por essa via, foi uma das várias medidas tomadas para fazer face à quebra de receitas e garantir a sustentabilidade da empresa.Os CTT sublinharam que".





Setores fora do protesto







Em 21 de maio, a Associação Nacional dos Chefes de Estação dos Correios (ANCEC) manifestou a "sua discordância em relação à greve geral convocada por alguns sindicatos dos CTT", de acordo com um comunicado.

A Associação Nacional de Responsáveis de Distribuição (ANRED) dos CTT demarcou-se também da greve desta sexta-feira, uma vez que "não se revê" neste gesto de protesto, que é lesivo "dos interesses dos trabalhadores".