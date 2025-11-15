Greve geral. André Ventura culpa o governo de ter tratado o assunto de forma "atabalhoada"

Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.





Andre Ventura considera que a greve do dia 11 de Dezembro será negativa para o país e aponta o dedo ao executivo de Luís Montenegro.Em declarações aos jornalistas à entrada para uma reunião com a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Vila Nova De Gaia (ACIGAIA), Ventura disse que a nova lei laboral, disse André Ventura depois de defender que o executivo de Montenegro devia ter negociado com os setores laborais.Culpando o Governo, mas também, nomeadamente "dirigentes que não trabalham há 20 anos e há 30 e estão a fazer o jogo político da extrema-esquerda que se viu diminuída no parlamento", Ventura disse que "o país precisa de uma nova lei laboral com flexibilidade, adaptada à economia moderna", mas frisou que "quem trabalha também tem que ver os seus direitos garantidos"."Estou a referir-me a questões que estão agora a gerar alguma revolta da parte dos setores laborais e que podiam ter sido negociadas (...).", disse o candidato.O líder do Chega enumerou, entre outras questões, o banco de horas, o teletrabalho, o direito à greve e as compensações decorrentes do direito à greve, bem como as relacionadas com o direito à amamentação, para dar exemplos de aspetos "mal negociados"."A questão da amamentação e do direito à amamentação, num país que tem os problemas de natalidade que nós temos e que são conhecidos de todos, esta era uma questão que podia ter sido tratada. O Governo optou por não o fazer, optou por não o tratar, optou por deixar a questão ir até ao fim. Pois, nós podemos ter flexibilidade, sem dar ideia para o país, que se pode despedir de qualquer maneira, a qualquer hora e por capricho", referiu.Para Ventura, se Portugal chegar a uma greve geral"."É mau para todos. O país para e isso é um sinal negativo. Nós estamos à vontade porque estivemos desde o início do lado do bom senso. Isto não é uma questão de esquerda e direita. Goste-se dela ou não se goste dela, uma greve geral é má para o país, para a economia, para o país, tem um prejuízo significativo para os nossos cofres públicos. Isto devia ter sido evitado antes de se chegar aqui", concluiu.A greve geral foi anunciada há uma semana pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, que levou milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, em protesto contra as alterações propostas pelo Governo de Luís Montenegro.Após o anúncio da greve, os manifestantes mostraram apoio à paralisação de 24 horas ao entoar "o ataque é brutal, vamos à greve geral".Na quinta-feira, a UGT aprovou por unanimidade a decisão de avançar em convergência com a CGTP.