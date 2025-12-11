Greve Geral parou hospitais, escolas, transportes e serviços públicos

A Greve geral está a afectar escolas, hospitais e unidades de saúde de norte a sul do país, incluindo áreas como blocos de partos, urgências e enfermagem.





Esta manhã o secretário geral da CGTP, Tiago Oliveira sublinhou que esta greve "é um verdadeiro sucesso, uma verdadeira resposta dos trabalhadores a esta agessão do governo para com o mundo do trabalho".



No aeroporto de Lisboa o líder da CGTP apelou novamente ao governo de Luís Montenegro para "retirar o pacote laboral" de cima da mesa.





"A adesão nos aeroportos em Lisboa, no Porto, em Faro e nas ilhas, é de 90 por cento, o que representa uma verdadeira resposta ao ataque do Governo."