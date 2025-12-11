País
Greve Geral parou hospitais, escolas, transportes e serviços públicos
A greve geral desta quinta-feira, dia 11 de dezembro, está a ter impacto em vários setores. Há constrangimentos nos transportes, na saúde, na educação e nos serviços públicos. A CGTP fala numa "adesão massiva".
A Greve geral está a afectar escolas, hospitais e unidades de saúde de norte a sul do país, incluindo áreas como blocos de partos, urgências e enfermagem.
Esta manhã o secretário geral da CGTP, Tiago Oliveira sublinhou que esta greve "é um verdadeiro sucesso, uma verdadeira resposta dos trabalhadores a esta agessão do governo para com o mundo do trabalho".
No aeroporto de Lisboa o líder da CGTP apelou novamente ao governo de Luís Montenegro para "retirar o pacote laboral" de cima da mesa.
"A adesão nos aeroportos em Lisboa, no Porto, em Faro e nas ilhas, é de 90 por cento, o que representa uma verdadeira resposta ao ataque do Governo."
Tiago Oliveira adianta que no sector privado a adesão à greve "é histórica". "Basta olhar para a cidade de Lisboa hoje, é uma cidade completamente despida".
A poucos metros de distância á porta do aeroporto de Lisboa Mário Mourão, o líder da UGT diz que "a greve está a ter resultados muito positivos, acima daquilo que era a expectativa que nós tinhamos. Espero que o governo esteja atento a estes sinais".
Mário Mourão lembrou que a UGT esteve sentada à mesa desde o verão e "quando as coisas não funcionam" a greve era o único caminho.
"Há sectores que estão acima dos 90 por cento de adesão à greve" e isso deve ser um aviso, sublinha.
