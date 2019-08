Greve. Motoristas pedem impugnação dos serviços mínimos

Mário Aleixo - RTP08 Ago, 2019, 06:43 / atualizado em 08 Ago, 2019, 06:43 | País

O pedido será entregue esta quinta-feira no Tribunal Administrativo de Lisboa.



Uma decisão do sindicato revelada na RTP.



Além disso será apresentada uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por violação do direito à greve.



Pedro Pardal Henriques, assessor jurídico deste sindicato disse que estes valores dos serviços mínimos decretados pelo Governo são uma forma de anular a greve.





A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) não quis ficar fora da polémica e considerou que os serviços mínimos decretados pelo Governo são na prática serviços máximos que pela dimensão limitam o direito à greve.Do lado dos patrões, a ANTRAM, através de André Matias de Almeida disse esperar agora que os sindicatos não avancem com a greve e admitam que erraramO Governo declarou quarta-feira o estado de emergência energética.O ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, explicou que por todos o país entrará em vigor uma rede estratégica de postos de abastecimento.A partir de segunda-feira estará ativa uma a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento de Combustível (REPA) composta por 374 postos, 54 são prioritários e os outros 320 para o público em geral.Quanto ao ministro do Trabalho, Vieira da Silva, divulgou os serviços mínimos a implementar durante a greve.Haverá 100% por cento (%) de abastecimento aos postos desta rede de emergência a instalações militares, hospitais, centros de saúde, forças de segurança e de proteção civil, portos, aeroportos e bombeiros.No caso de empresas de transporte de passageiros, alimentos, animais e também de instituições de assistência social, o abastecimento será de 75%.Os utilizadores particulares terão um abastecimento de 50% mas aqui existem limitações, ou seja, cada condutor poderá apenas abastecer 15 litros de cada vez.Vieira da silva defendeu também que estas medidas não violam o direito à greve.Quanto ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de visita à Alemanha, disse acompanhar o caso mas não tece comentários fora do país.