Greve na CP em dia de paralisação total

Na terça-feira, a circulação de comboios da CP decorreu sem perturbações, em dia de greve de maquinistas ao trabalho extraordinário, mas o sindicato espera maior impacto hoje e quinta-feira, já que os trabalhadores das categorias que representam cumprem uma greve total, entre as 00h00 de dia 4 (hoje) e as 23h59 de 5 de janeiro.Para os dias 4 e 5 de janeiro foram definidos serviços mínimos, que podem ser consultados no "site" da empresa, para serviços Alfa Pendular e Intercidades; Regional, InterRegional e Internacional; Comboios Urbanos do Porto e de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa, destacou ainda.A CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, ou "a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".