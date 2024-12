Os sindicatos que convocaram a paralisação falam de uma adesão a rondar os 80 por cento. Hoje e amanhã a paralisação é total.



A greve às horas extraordinárias começou ontem e prolonga-se até dia 2 de janeiro.



No ano novo, a paralisação será apenas no período noturno.



Os trabalhadores exigem renovação da frota, abertura de bares e refeitórios e temem a privatização do serviço.