Greve na Ryanair: caos ameaça aeroportos

Os tripulantes de Cabine da Ryanair em Portugal, Espanha e Bélgica voltam à greve durante quarta e quinta-feira da próxima semana.



A Companhia aérea decidiu por isso cancelar até 300 voos. Só de e para Portugal, esse número pode atingir os 50 voos. E o caos pode instalar-se nos aeroportos nacionais.



A Ryanair garante que todos os passageiros já foram contactados por e-mail ou mensagem SMS. A companhia aérea pede desculpa aos clientes. E estranha a greve argumentando que os tripulantes de cabine auferem salários excelentes, têm horários com 14 dias de folga por mês, comissões por vendas, e baixa de doença paga.



Só em Portugal o aviso de greve abrange 300 tripulantes. Para além de Espanha, Bélgica e Portugal, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da aviação Civil garante que Itália juntou-se também à paralisação.



Contactado pela RTP, o Provedor do Cliente das Agências de Viagem e Turismo, mostrou-se muito preocupado com os cancelamentos de voos de várias companhias, sobretudo no aeroporto de Lisboa. Vera Jardim acrescenta que a greve da Ryanair acontece na época alta do turismo, e que será muito difícil para os passageiros remarcarem as viagens.