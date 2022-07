Greve na Soflusa. Condicionadas as ligações de barco à margem sul

Foto: Nuno Patrício - RTP

Os trabalhadores da Soflusa e da Transtejo estão em greve. A adesão esperada era de 100 por cento, mas não foi o que aconteceu no Barreiro, onde várias embarcações fizeram a ligação ao Terreiro do Paço. Já entre Cacilhas e o Cais do Sodré houve adesão total à greve.