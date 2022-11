Greve nacional de professores para denunciar "carreira despedaçada"

As estruturas sindicais exigem a valorização da carreira docente, o combate à precariedade e a necessidade de rejuvenescer o setor.



A greve acontece no dia em que o ministro da Educação é ouvido no Parlamento sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2023.



Ouvido pelos jornalistas em Coimbra, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, exigiu que "o Governo se sente à mesa das negociações".