Greve nacional de professores para denunciar desinvestimento na Educação

No dia em que o ministro da Educação vai ao parlamento falar do documento, o dirigente da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, considera insuficiente a verba prevista para o setor.





São quase sete mil milhões de euros, mas segundo Mário Nogueira este valor sofreu um corte de 600 milhões. O que agrava as dificuldades.A Fenprof espera ainda ir a tempo de introduzir alterações ao documento, que vai ser discutido na especialidade, mas diz que não tem havido grande abertura do lado do Governo.Em declarações ao, o ministro da Educação lembra que o Governo inscreveu pela primeira vez verba para pagar estágios de professores. São 22,5 milhões de euros, sendo que a vinculação de docentes em 2023 teve um custo de 4.700 milhões de euros.