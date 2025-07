Os profissionais do setor da saúde do Algarve, marcaram uma greve geral para 7 de agosto.

A decisão dos médicos, enfermeiros e técnicos foi anunciada esta manhã em Faro. Alegam que estão no limite.



Queixam-se de falta de profissionais em todas as áreas. A sete de agosto vão afetadas todas as unidades de saúde do Algarve.