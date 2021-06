Greve no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi suspensa

A suspensão é revelada à Antena 1, o Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do SEF. Quando foi convocado, este protesto ameaçava criar fortes perturbações nos aeroportos, numa altura de pandemia e de recuperação do turismo, o que levou o Governo a avançar com uma requisição civil.