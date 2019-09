Greve nos registos e notariado com adesão entre 85% e 90% - Sindicato

Lusa23 Set, 2019, 20:08 | País

A greve, de duas semanas e que teve hoje início, foi marcada pelo STRN e pela Associação Sindical dos Conservadores dos Registos (ASCR), as duas estruturas sindicais mais representativas do setor, "que se afirmam, de uma forma concertada e musculada, contra as propostas do Governo para os Registos e Notariado".

Uma nota enviada à agência, o STRN afirma que "o protesto, o maior convocado até agora, ameaça paralisar, a nível nacional, o funcionamento das conservatórias e outros balcões, designadamente as Lojas do Cidadão".

O STRN reitera que a greve em curso decorre da luta por melhores condições de trabalho, de forma a assegurar a prestação de um serviço eficiente a todos os cidadãos, e ainda, o retomar das negociações em torno do sistema remuneratório, aprovado pelo Governo à revelia dos sindicatos no passado mês de julho, adianta o documento.

A greve deste dois sindicatos durará até 04 de outubro e é "contra o sistema remuneratório que o Governo pretende impor, a falta de adaptação do sistema de avaliação da administração pública, a falta de trabalhadores nos serviços e para exigir melhores condições de trabalho".

Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Registos marcou dois dias de paralisação a cumprir hoje e na próxima segunda-feira, dia em que se realizará uma concentração junto à porta do Palácio de Belém, em Lisboa.

O SNR exige uma revisão do sistema remuneratório, progressão e promoções na carreira e abertura de novos concursos internos e externos.

As greves poderão afetar o funcionamento das conservatórias e outros balcões, designadamente as Lojas do Cidadão.

O Ministério da Justiça já tinha decretado serviços mínimos para os períodos de greves dos trabalhadores, garantindo estar assegurada a entrega de Cartão de Cidadão (CC) urgente e extremo urgente; pedido, emissão e entrega de Cartão de Cidadão provisório; realização de casamentos civis agendados antes do aviso de greve; realização de casamentos civis urgentes, em situação de iminência de parto ou `in articulo mortis` e realização de testamentos `in articulo mortis`.

Estarão também disponíveis os serviços de renovação de Cartão do Cidadão para maiores de 25 anos que não desejem fazer alteração dos dados biométricos (fotografia e impressões digitais), em 76 Espaços Cidadão dispersos por todo território.