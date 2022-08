Greve parcial da Transtejo termina hoje

A paralisação, convocada por cinco sindicatos, começou no dia 8 de agosto e consistiu em três horas por turno/serviço, visando reclamar uma valorização salarial e a melhoria do serviço prestado.



Hoje, a primeira ligação a partir de Cacilhas com destino a Lisboa realiza-se apenas às 11h15, do Montijo às 12h00, do Seixal às 11h00 e de Porto Brandão/Trafaria às 9h30.



No sentido inverso, não há barcos entre as 16h30 e as 20h50 para Cacilhas, entre as 15h30 e as 20h10 para o Montijo, entre as 16h45 e as 21h00 para o Seixal e entre as 16h30 e as 21h00 para a Trafaria/Porto Brandão.