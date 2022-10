Greve parcial na Transtejo até sexta-feira

Após um plenário no final de setembro, Carlos Costa, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) adiantou à agência Lusa que os trabalhadores tinham decidido fazer mais uma paralisação parcial, entre os dias 10 e 14 de outubro.Segundo Carlos Costa, a expectativa dos sindicatos é “”, depois de se terem mostrado intransigentes num aumento de 0,9%, quando “a inflação já vai à volta dos 8%”.Por seu turno, a empresa, em resposta à Lusa, confirmou que a greve será de três horas por turno de serviço e a todo o trabalho suplementar entre as 00h00 de hoje e as 24h00 do dia 14 de outubro, salientando que as negociações com os sindicatos continuam a decorrer.