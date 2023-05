Greve SEF. MAI diz que reivindicações dos sindicatos já foram garantidas

O ministro da Administração Interna diz que as reivindicações dos sindicatos do SEF já foram atendidas. %u201CTodas as propostas que os diferentes sindicatos fizeram foram garantidas%u201D, disse José Luís Carneiro aos jornalistas esta segunda-feira.