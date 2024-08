Foto: Ricardo Moraes - Reuters

Está afastado o perigo de transmissão de gripe das aves em pessoas que comam carne e ovos, apesar do foco detetado no concelho de Viana do Castelo. A garantia é da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que diz já ter a situação controlada com dezenas de testes feitos, todos com resultados negativos.