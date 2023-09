Gripe e covid-19. Vacinação nas farmácias "é uma boa medida"

Gustavo Tato Borges, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, acredita que a vacinação para a covid-19 e a gripe a ser realizada em farmácias é uma boa medida em termos de acessibilidade, ajudando os cidadãos mais velhos a terem acesso a proteção apenas com a apresentação do cartão de cidadão.

Esta sexta-feira começa uma nova fase da vacinação para a covid-19 e a gripe e Gustavo Tato Borges congratula-se por haver mais locais para a população poder receber as vacinas.



O número de doses deve ser necessária para a procura que vai haver em Portugal, estando já "afinada" para as novas estirpes de covid-19.



Sobre o relatório de Tribunal de Contas que revelou o desperdício de três milhões de vacinas, Gustavo Tato Borges acredita que as pessoas perderam a noção da importância da vacinação e que as mesmas podem ser partilhadas com outros parceiros.