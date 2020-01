Gripe. Mortalidade sobe entre a população mais idosa

O número de mortos entre os idosos com mais de 85 anos está em níveis acima do esperado, mas Graça Freitas adianta que isso não se deve apenas à gripe, mas também com os efeitos do frio nos idosos. A diretora-geral de Saúde revela que a mortalidade estava abaixo do intervalo que é habitual para esta altura do ano. A última semana foi a que registou maior intensidade de gripe.