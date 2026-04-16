GRN já divulgou aos guardas linhas do novo modelo do trânsito

A GNR divide a fiscalização das estradas com a PSP.

O documento não refere uma data de execução, mas diz que os atuais destacamentos de trânsito vão ser integrados na unidade nacional e que toda esta implementação deverá decorrer de forma faseada.





Para combater os acidentes nas estradas portuguesas, o Governo anunciou esta quarta-feira um novo plano que inclui mais radares, mais multas, um novo código da estrada e o regresso da brigada de trânsito da GNR, que foi extinta há quase 20 anos.



A RTP apurou, no entanto, que haverá agora menos mil militares do que na antiga brigada de trânsito.

Todos os elementos da Guarda Nacional Republicana estão a receber esta quarta-feira um documento interno a que a RTP teve acesso com as linhas mestre do novo modelo do trânsito.A nota interna tem sete páginas e explica o novo modelo, referindo que se trata de uma reorganização da Unidade Nacional de Trânsito nos moldes da antiga Brigada de Trânsito.Fala também claramente em constrangimentos atuais, incluindo dificuldade na uniformização de procedimentos a nível nacional, capacidade limitada de concentração de meios e condicionamento da resposta por fronteiras administrativas.