Grupo Central dos Açores com aviso amarelo devido a chuva forte

De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 12:00 (13:00 em Lisboa) de segunda-feira, tendo em conta as previsões de "precipitação por vezes forte".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.